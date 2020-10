Oldies but Goldies: Mèmore-Favor, der Obedience-Star

1 of 6

Hunde-Omas und -Opas sind etwas ganz Besonderes. WUFF holt die grauen Schnauzen vor den Vorhang und stellt in jeder Ausgabe einen Hunde-Oldie vor. Den zweiten Teil widmen wir Mèmore-Favor, einem 13-jährigen Braunen Großpudel.

Mèmore-Favor wurde am 26. Juli 2007 bei seiner Züchterin Verena Leuenberger in Romagny sous Rougemont (Frankreich) geboren. Dass dieser Pudel etwas ganz Besonderes ist, war Verena Leuenberger sehr bald klar: »Schon im Alter von fünf Wochen, gab er mir zu verstehen, dass er mein Pudel werden will. Eigentlich hatte ich für mich seinen Bruder Maipo ausgesucht. Als Mèmore etwa sieben Wochen alt war, entschloss ich mich zu respektieren, was mir dieser starke kleine Kerl vermittelte. Wie sehr Mèmore schon als Welpe an mir hing, zeigte sich, wenn ich etwa kurz im Haus war, dann wartete Mèmore fast immer vor der Veranda auf mich, während sich seine Geschwister im Welpenpark oder irgendwo auf dem Grundstück vergnügten. Wenn ich dann rauskam, begleitete er mich eine Weile auf Schritt und Tritt, bis er sich dann wieder zu seinen Geschwistern gesellte. Es war rührend und eindrücklich«, erzählt Verena Leuenberger wie es dazu kam, dass Mèmore bei ihr bleiben durfte. Dass dies eine gute Entscheidung war, zeigte sich in den folgenden Jahren, in denen sich der charismatische Pudelrüde nicht nur zu einem ausgezeichneten Zuchtrüden entwickelte, sondern auch bei Obedience-Wettkämpfen an der Seite seiner Halterin glänzte und zum »Quell der Freude« für Verena Leuenberger wurde. »Aus ihm wurde ein großartiger, aufmerksamer, liebevoller Großpudelrüde, ein Begleiter mit großem Herzen, der große und kleine Menschen und Hunde mag, der mich bei Obedience-Wettkämpfen nie enttäuschte und immer ganz vorne mitmischte«, schwärmt die Großpudel-Züchterin von ihrem Mèmore.