Oldies but Goldies – WUFF sucht den liebsten Oldie-Hund

Mitmachen!

Hunde-Omas und -Opas sind etwas ganz ­Besonderes. WUFF holt die grauen Schnauzen vor den Vorhang und stellt in jeder Ausgabe einen oder mehrere Hunde-Oldies vor.

Sie haben etwas »Seelenvolles« in ihrem Blick und sie haben Lebenserfahrung. Oft sind sie auch durch viele Hände gegangen oder erst im hohen Alter aus dem Tierschutz adoptiert worden. Hunde-Oldies können oft Geschichten erzählen und genau diese Geschichten möchten wir von Ihnen erfahren. Schicken Sie uns die Lebensgeschichte Ihres Hunde-Oldies, Näheres über seine Gewohnheiten, seine Vorlieben, seine Liebenswürdigkeiten. Natürlich brauchen wir auch viele Fotos in guter Qualität (bitte beim Mailen nicht verkleinern!). Schicken Sie alles per Mail ([email protected]). WUFF bringt Ihren Oldie groß raus.