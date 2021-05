Ein Wolf dürfte am 8. Mai 2021 auf einem Bauernhof in Engerwitzdsorf (Bezirk Urfahr-Umgebung, OÖ) sechs Schafe gerissen haben, informierte das Land Oberösterreich. Der Wolfsbeauftragte des Landes Oberösterreich hat die verendeten Tiere untersucht und DNA-Proben zur Analyse an die Veterinärmedizinische Uni Wien geschickt. Nach seinen Einschätzungen deute das Rissbild auf einen Wolf oder Hund hin. Das endgültige Ergebnis durch die DNA-Analyse wird in zwei Wochen erwartet. (Quelle: APA)