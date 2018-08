Paar wollte in Wiener Park Hundewelpen verkaufen: Anzeige

Vier Pinscher abgenommen

Wien (APA) – Ein Paar hat am späten Samstag in einem Park in Wien-Simmering versucht, Hundewelpen zu verkaufen. Passanten verständigten die Polizei. Die Tiere – vier junge Pinscher – wurden vom Veterinäramt (MA 60) abgenommen. Die 51-Jährige und der Mann wurden wegen illegalen Handels mit Hundewelpen angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag.

Gegen 17.00 Uhr machten Spaziergänger im Seeschlachtpark Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering auf die Verkäufer aufmerksam. Die 51-Jährige hatte einen Welpen bei sich, drei weitere befanden sich in ihrer Wohnung. Der Amtstierarzt wurde verständigt. Die Frau zeigte sich auch gleich geständig, die Pinscher ohne Genehmigung zum Verkauf angeboten zu haben.