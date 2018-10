Pensionist gebissen: Suche nach Hundebesitzer in Oberösterreich

Gab Opfer Zettel mit falschen Daten

Reichraming (APA) – Ein 80-Jähriger ist am Dienstag in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) von einem Schäferhund in die Hand gebissen worden. Der Besitzer gab dem Pensionisten einen Zettel mit seinen angeblichen Daten. Als das Opfer nach dem Gang zum Arzt aber Anzeige erstatten wollte, stellte sich heraus, dass die Angaben falsch waren. Die Polizei sucht nun nach dem Hundehalter und bittet um Hinweise.

Der Vorfall hat sich nahe der Anton-Schosser-Hütte ereignet, wo der Pensionist mit einem Bekannten gerade Sitzbänke einwinterte. Der gesuchte Hundebesitzer wird als 50 bis 60 Jahre alt, korpulent und mit Halbglatze beschrieben. Er hatte zwei Hunde dabei, vermutlich handelte es sich um zwei Schäfer-Mischlinge. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Garsten unter der Telefonnummer 059133/4150 erbeten.