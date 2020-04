Pensionist von Rottweiler gebissen

Ein 68-jähriger Mann wurde am Samstag (25. April) in Schwarzenberg am Böhmerwald (Bezirk Rohrbach/OÖ) von einem Rottweiler angefallen und gebissen. Der Hund war im nicht eingezäunten Garten frei herum gelaufen, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit. Der Pensionist unterhielt sich mit der 41-jährigen Besitzerin, ihrem Lebensgefährten und einem anderen Bekannten. Als der Mühlviertler weitergehen wollte, attackierte ihn der fünfjährige Rüde. Der Mann erlitt eine stark blutende Wunde und Verletzungen am linken Unterarm sowie der rechten Hüfte. Der 68-Jährige kam nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Rohrbach. Die Besitzerin wurde angezeigt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. (Quelle: APA)