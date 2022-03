Pkw-Lenker und Hund bei Crash in NÖ verletzt

Ein Pkw-Lenker und ein im Wagen befindlicher Hund sind am 16. März 2022 bei einem Verkehrsunfall in Trautmannsdorf a. d. Leitha (Bezirk Bruck a. d. Leitha, NÖ) verletzt worden. Der 65-jährige Autofahrer war Polizeiangaben zufolge mit dem Kfz von der B10 abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Der schwerverletzte Wiener wurde von Feuerwehrmitgliedern aus dem Pkw befreit und anschließend vom Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Auch der Vierbeiner wurde medizinisch versorgt. Beamte der Polizeiinspektion Fischamend (ebenfalls Bezirk Bruck a. d. Leitha) brachten den Hund zu einem Tierarzt in der Nähe. (Quelle: APA)