Plötzlich Hundebuch-Autor: Die besten Geschichten schreibt das Leben …

Uwe Krauser wurde 1971 in der Nähe von Köln geboren. Seit nunmehr 14 Jahren betreibt er mit seinem Mann Oliver ein hundefreundliches, mehrfach ausgezeichnetes Hotel in den Untiefen des Bayerischen Waldes – die Montara Suites in Bodenmais (www.montarasuites.de). Wer die beiden Romanheldinnen Phoebe und Layla kennenlernen möchte, sollte über einen Besuch in dem kleinen Urlaubsort nachdenken. In seinem »ersten Leben« war der Autor als Erzieher tätig, hat dann ein paar aufregende Jahre in Spanien verbracht, um dort festzustellen, dass er einfach kein Südländer ist und nach Deutschland gehört. Mit Phoebe und Layla adoptierte er zwei Streuner aus dem Ausland, die ihn zu seinen beiden ersten Romanen »Phoebe – Eine Straßenhündin checkt ein« und »Layla – Heldin auf vier Pfoten« inspiriert haben. Sein erster Kinderroman mit dem Titel »Rosalie, die Feuerwanze« erscheint im Frühjahr 2021.