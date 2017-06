Polizei rettet vermissten Hund nach 5 Tagen

Kaiserswerth, Düsseldorf (WUFF/POL-D) – Ein bereits fünf Tage lang vermisster Hund konnte von der Polizei aus einem Bach gerettet werden. Der Hund war offensichtlich tagelang herumgeirrt. In dieser Zeit hatte er schon für mehrere Gefahrensituationen gesorgt, etwa als er im Bereich einer U-Bahn-Haltestelle immer wieder die Schienen überquerte und im Anschluss über angrenzende Straßen, durch Gärten und über Felder und Pferdekoppeln rannte. Schließlich sprang der Hund offensichtlich in den Kittelbach. Da er bereits so geschwächt war und drohte, in den Rhein zu treiben, sprangen Polizei­beamte in den Bach und konnten den Hund retten. Tierschützer, die von Anwohnern über den Polizeieinsatz informiert waren, wussten zu berichten, dass der Hund bereits vor fünf Tagen weggelaufen war und man ihn bereits suchen würde. Nun konnte Lucka, wie der Hund heißt, in die Hände seiner überglück­lichen Halter übergeben werden.