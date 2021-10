Polizeihund stellte Einbrecher

Der Polizeihund Conrad hat am 26. Oktober in der Nacht einen Einbrecher in eine Arztpraxis in Wien-Favoriten gestellt. Der Verdächtige stieg gemeinsam mit einem Komplizen durch ein Fenster ein, wurde dabei allerdings von einem Zeugen beobachtet.

Die alarmierten Polizisten umstellten das Gebäude und schickten dann den Hund durch ein Fenster ins Innere der Praxis, wie es in einer Aussendung hieß. Der Tatverdächtige sperrte sich auf der Flucht vor dem Hund noch in einen Raum und versuchte, aus einem Fenster zu flüchten. Den Polizisten gelang es aber, den 25-jährigen österreichischen Staatsbürger festzunehmen. Bei dem Mann wurden zahlreiche Medikamente aus der Arztpraxis sichergestellt. Dem Komplizen gelang die Flucht. (Quelle: APA)