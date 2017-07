Polizist in Neufeld an der Leitha von Hund gebissen

Beamter ins Krankenhaus gebracht – Anzeige gegen 65-jährigen Hundebesitzer

Neufeld an der Leitha (APA) – Ein Polizeibeamter ist vergangenen Freitag in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt Umgebung) von einem freilaufenden Schäferhund angefallen und in den rechten Ellbogen gebissen worden. Der Mann wurde nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit. Der 65-jährige Hundebesitzer erhielt eine Anzeige.

Die Beamten waren gegen 21.00 Uhr aufgrund eines freilaufenden Hundes zu einer Siedlungsanlage gerufen worden. Als sie bei einem Wohnhaus einen schwarzen Hund entdeckten und aus dem Wagen stiegen, rannte das Tier sofort auf einen der Polizisten zu, sprang ihn an und biss zu. Der Hund ließ erst nach einigen Sekunden wieder los und lief darauf zurück zum Wohnhaus.

Der verletzte Beamte wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht und schließlich in häusliche Pflege entlassen.

Der Halter des zweijährigen deutschen Schäferrüden erhielt eine Anzeige, weiters soll es eine tierärztliche Untersuchung für das Tier geben.