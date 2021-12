Polizisten retteten Hund aus eisigem Bach

Polizisten haben am 29. Dezember 2021 in Anger im Bezirk Weiz (ST) einem Hund möglicherweise das Leben gerettet: Der Vierbeiner war in das betonierte Bachbett des Zetzbaches gefallen und konnte nicht mehr selbst aus dem eisigen Wasser heraus. Ein Anrainer bemerkte das bereits erschöpfte Tier und rief die Einsatzkräfte. Die Beamten stiegen in das Wasser hinab und holten den Hund zusammen mit dem Anrainer heraus, hieß es in der Aussendung der Polizei. Der Amtstierarzt konnte dann den Chip des Collies auslesen und so war das Frauchen rasch gefunden. Der Hund wurde ihr erschöpft, aber sonst wohlauf übergeben. (Quelle: APA)