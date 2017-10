Pro und Kontra Leckerli-Training

1 von 5

Viele Trainer und Hundehalter schwören darauf, Hunde mit ­Leckerlis zu erziehen und zu trainieren, um zum gewünschten Erfolg zu kommen. Aber geht es nicht auch ohne? ­Maria Kurz von den „HundeLehrern“ aus ­Bautzen sagt heute: Ja natürlich! Vor ein paar Jahren sah es bei der ­Hundelehrerin aber noch ganz anders aus. Wir ­sprachen mit der 28-Jährigen über das Für und Wider dieser seit ­Jahrzehnten weit verbreiteten Trainings- und ­„Erziehungs“methode und über ­ihre persönlichen Erfahrungen, die sie ­daraus gezogen hat.

Wuff: Schaut man sich im ­Fernsehen und in vielen Hundeschulen das ­Training genauer an, geht es oftmals nicht ohne Belohnung mit Leckerlis. Was halten Sie davon?

Kurz: Zu Beginn muss ich vorausschicken, dass es sich für mich um Leckerlitraining handelt, wenn Hunde oft, häufig oder immer, egal in welcher Situation und welchem Zusammenhang, mit kleinen Futterstückchen belohnt werden. Leckerlis sind für mich kleine Futterbrocken, -bröckchen, welche fressbar sind und nicht als Hauptmahlzeit, sondern zusätzlich zum Futter ge­geben werden oder wenn die Tagesration in viele kleine Futtergaben aufgeteilt wird. In meinem Alltag versuche ich die Menschen davon zu überzeugen, dass in einer artgerechten Erziehung keine ­„Bestechungen“ in Form von Leckerlis notwendig sind. Erziehung beziehungsweise Training mit dem eigenen Hund hat für mich immer etwas mit Beziehung zu tun. Und in dieser sollte im ­besten Fall kein Lockmittel oder Erpressung nötig sein.