Prozess in Eisenstadt um Tierquälerei bei Welpentransport vertagt

Angeklagter war nicht erschienen – Verhandlung dauerte nur wenige Minuten

Eisenstadt (APA) – Nur wenige Minuten hat am Montag in Eisenstadt der Prozess gegen einen 34-Jährigen wegen Tierquälerei gedauert.

Richterin Karin Lückl vertagte die Verhandlung, weil der Angeklagte nicht erschienen war. Der Mann hätte sich vor Gericht wegen des Transports von 47 Hundewelpen verantworten sollen, den die Polizei im Oktober 2016 in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) aus dem Verkehr gezogen hatte.

Staatsanwaltschaft hatte die Bedingungen für die zum Transport zu jungen Tiere auf der rund 1.100 Kilometer langen Fahrt vom Osten Rumäniens bis ins Burgenland als qualvoll eingestuft, weil es der 34-Jährige unterlassen haben soll, die Hunde mit Wasser und Futter zu versorgen. Zudem hätten die Vierbeiner in den Transportboxen so wenig Platz gehabt, dass sie übereinander liegen mussten.

Weil in dem Fahrzeug verfälschte EU-Tierpässe gefunden worden waren, war der Rumäne auch wegen Urkundenfälschung angeklagt. Bei einem Schuldspruch wegen Tierquälerei beträgt der Strafrahmen bis zu zwei Jahre.

Im Verhandlungsakt befinde sich zwar ein Rückschein, aus dem hervorgehe, dass die Ladung für den Prozess jemand zugestellt worden sei, erläuterte die Richterin. Anhand der Unterschrift sei aber nicht erkennbar, wer sie entgegengenommen habe.

Die Staatsanwaltschaft beantragte die Ausschreibung des Angeklagten zur Aufenthaltsermittlung. Nachdem die Richterin die Zeugen informiert hatte, vertagte sie die für 9.00 Uhr angesetzte Verhandlung auf unbestimmte Zeit. „Ende 9.06 Uhr“, gab sie zu Protokoll.