Purina zeigt Schnauze – auch zu Hause

Alljährlich ruft Purina mit der „Zeig Schnauze“-Initiative zum gemeinsamen Spendensammeln auf. Doch heuer ist ein besonderes Jahr für den Tierschutz. Durch Covid-19 gewinnt die Zeit mit dem eigenen Tier zu Hause noch mehr an Bedeutung. Darum steht auch die Initiative 2020 unter diesem Motto: „Dieses Jahr findet der Auftakt von ‚Zeig Schnauze‘ ein wenig anders statt, denn aufgrund der aktuellen Situation können wir uns nicht persönlich sehen. Das hält uns aber nicht davon ab, unseren Beitrag zum Tierschutz zu leisten“, erklärt Katharina Steiner, Senior Brand Managerin Purina PetCare Österreich.

Zeig Schnauze – so geht’s

Einfach ein Foto mit sich und seinem Haustier aufnehmen und mit #ZeigSchnauze posten. Mitmachen kann man von Mai bis August und mit jedem Post, Like und Kommentar spendet Purina eine Futterportion an ein österreichisches Tierheim. „Unsere Initiative funktioniert nur deswegen so gut, weil wir immer auf zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer zählen können. Danke an jeden Einzelnen, der die letzten Jahre Schnauze gezeigt hat“, ist Steiner erfreut. Über die gesammelten Spenden dürfen sich das TierQuarTier Wien, das Tierheim Parndorf, der Tierschutzverein Purzel & Vicky, das Tierheim Bruck an der Leitha und die Pfotenhilfe Lochen freuen. Im Video zur „Zeig Schnauze“-Initiative zeigen die Prominenten, die Tierheime und das Purina-Team, wie man die Zeit mit seinen Lieblingen zu Hause nutzen und dabei auch gleich Spenden sammeln kann. (Text: OTS/Foto: Philipp Lipiarski+Brigitte Gradwohl)