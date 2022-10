Rally Obedience: Unterordnung gewürzt mit Spaß und Sport

Liane Rauch ist Hundetrainerin, Hundepsychologin und Fachbuchautorin. 2003 eröffnete Liane Rauch die Hundeschule Naseweis in Wasserburg am Inn. Oberste Priorität in der Hundeausbildung ist für sie eine auf Vertrauen, gegenseitige Verlässlichkeit und Sicherheit aufgebaute Beziehung zwischen Mensch und Hund. Hunde können nur lernen, wenn sie verstehen, was von ihnen verlangt wird. Deshalb basiert ihre Arbeit darauf, Hunden die Möglichkeit zu geben, sich ihre Aufgaben selbst zu erarbeiten. Die Arbeit mit Senioren-Hunden und Handicap-Hunden liegt ihr seit Beginn der Trainerarbeit immer und sehr am Herzen. Ihre Hunde stammten und stammen durchweg aus dem Tierschutz, diese manchmal »geschichtsträchtigen« Hunde waren ihre besten Lehrmeister. Sie trainiert nicht nur Hunde, auch ist es ihr ein wichtiges Anliegen, den Haltern mehr Verständnis für Hundeverhalten zu vermitteln, auch wenn dies oftmals viel Geduld erfordert. Schon vor ihrer rund 20-jährigen Trainerarbeit, waren Rassekunde (Stand heute Arbeit mit 110 Rassen), Vererbungslehre und Genetik ihre große Leidenschaft. Ihr aktuelles Buch Der kleine Servicehund – So trainieren Sie Ihren Haushaltshelfer Kynos Verlag, ISBN 978-3-95464-273-1 Preis: 22,– Euro