Redaktionshund Pauli: Die Pubertät und das Meer …

Pauli beginnt sein zweites Lebenshalbjahr und fährt endlich ans Meer. Auch mit der Pubertät hat er begonnen und plötzlich ist alles andere interessanter als Gehorchen. Aber trotzdem ist er ein sehr braver Hund. Und schließlich trifft Pauli zum ersten Mal seit der achten Lebenswoche seine Mutter – und ist im Glück …

Pauli wiegt jetzt 26 Kilo und ist zu einem stattlichen Jungrüden herangewachsen. Mit knapp sieben Monaten befindet er sich bereits am Beginn der Pubertät. Auch wenn er beim Pinkeln sein Hinterteil noch so stark verbiegt, das Bein will sich einfach nicht vom Boden lösen. Wie machen das die anderen Rüden nur, denkt er sich. Er beobachtet interessiert und immerhin hat er schon zweimal mit mäßigem Erfolg versucht, über die Markierung eines anderen Rüden drüberzumarkieren. Ein bisschen wackelig, aber der Grundstein ist gelegt …