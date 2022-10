Rückzüchtung von Qualzuchtrassen: Wenn eine lange Nase und Rute keine Garantie für Gesundheit sind

1 of 11

Eine lange Nase und eine lange Rute sind nicht automatisch ein Garant für einen gesunden »Inhalt«. Freunde von brachycephalen Rassen, die sich Gedanken um die gesundheitlichen Problematiken der Rassen machen, achten zunehmend darauf Hunde ohne äußerliche Qualzuchtmerkmale zu bekommen. Aber wie sieht es »unter der Oberfläche« aus? Ist ein gesund aussehender Hund auch gesund? Ein spannender Artikel von Tierärztin Friederike Rhein und Prof. Dr. Stephanie Krämer.

Gut gelaunt kommt Tammy mit ihrem Besitzer um die Ecke in mein Behandlungszimmer zur Physiotherapie und ich staune nicht schlecht, als ich sie sehe. Auf mich zu kommt eine Französische Bulldogge mit Nase und Rute. Und zwar jeweils eine lange! Die Nase schlägt keine Falten und die Rute geht bis zu den Sprunggelenken. Stolz erzählt mir der Besitzer, dass er darauf sehr viel Wert gelegt habe und sich andernfalls niemals einen Vertreter dieser Rasse gekauft hätte, da er das Leid dieser Tiere nicht unterstützen wolle. Ich frage also, warum Tammy heute bei mir sei, und ihr Besitzer fängt an zu erzählen: Vor ungefähr drei Monaten, da war Tammy zarte eineinhalb Jahre alt, ging es los. Den Besitzern fiel irgendwann auf, dass sie nicht mehr ganz so gerne spazieren geht wie früher. Sie lief oft langsamer und auch irgendwie nicht mehr ganz so rund. Deshalb waren sie mit Tammy bei ihrem Haustierarzt gewesen, welcher festgestellt hatte, dass ihr der Rücken weh tat und ihr deswegen ein Schmerzmittel verordnet hat. Tammys Besitzer massieren die Hundedame zusätzlich täglich und nach einigen Wochen Schonzeit scheint es ihr wieder gut zu gehen. Leider nur für eine kurze Zeit. Einige Wochen später kann sie sich von einem auf den anderen Moment plötzlich mit ihren Hinterbeinen nicht mehr bewegen. Sie kann nicht mehr stehen, kann nicht mehr laufen und möchte nicht gerne angefasst werden. Ihre Besitzer fahren mit ihr sofort in die nahegelegene Tierklinik, wo sowohl neurologische Tests mit ihr gemacht werden als auch eine Computertomografie durchgeführt wird. Der anfängliche Verdacht hat sich erhärtet: Tammy hat einen Bandscheibenvorfall. Um genau zu sein: einen großen und zwei kleinere. Sie wird noch in der gleichen Nacht operiert und ist nun bei mir zur Physiotherapie, um nach der Operation wieder stabil auf die Beine zu kommen. Ihre Besitzer sind fassungslos, dabei wirkte sie doch so gesund.