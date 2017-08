1 von 7

Badespaß, Bergabenteuer und bayerische Gemütlichkeit

Im Bayerischen Voralpenland, knapp 60 ­Kilometer südlich von München, ­befindet sich die beliebte Ausflugs- und Ferienregion Tegernsee. Von ­manchen wird der See als „Lago di Bonzo“ ­verhöhnt – vergleichbare Immobilienpreise und Promi-Dichte ­finden sich in Deutschland sonst nur noch auf Sylt! Von vielen anderen aber wird er aufgrund seiner idyllischen Ufer, Wiesenhänge, Wälder und der ­malerischen ­Bergkulisse innig geliebt. Doch wie ist es um die Hundefreundlichkeit am Tegernsee bestellt? Sind Waldi & Co. dort willkommen, und wenn ja, welches Angebot ­erwartet sie? Lässt sich hier ein entspannter ­Urlaub für Zwei- und Vierbeiner ­planen? Wo plantscht, tobt, wandert, flaniert und ruht es sich am besten? Gemeinsam mit meinem Dackelmädchen Pippa habe ich die Region für WUFF ­genauer unter die Lupe genommen – et voilà!

Mein Vater hat mir drei Dinge „vererbt“, die mein Leben nachhaltig geprägt haben: Eine starke Verbundenheit mit meiner bayerischen Heimat, die Leidenschaft für Berge und Seen sowie die große ­Liebe zu Hunden, allen voran zum Dackel. Diese drei Vorlieben lassen sich wunderbar miteinander verbinden, seit ich ihn in seiner für den Ruhestand erwählten neuen Heimat im Süden des Tegernseer Tals besuchen kann. Denn rund um den Tegernsee präsentiert sich Oberbayern in seiner schönsten Form: Alpenländische Idylle an einem der saubersten Seen Bayerns, umgeben von aufragenden Berggipfeln sowie den schmucken Ortschaften Gmund, Bad Wiessee, Kreuth, Rottach-Egern und der Stadt Tegernsee. Eine noch weitgehend intakte Natur paart sich hier mit Brauchtum, Kultur und einem Freizeitangebot, das keine Wünsche offenlässt. Im ­letzten Jahrzehnt hat das ehemalige Kurgast- und „Rentnerparadies“ obendrein keine Kosten und Mühen gescheut, auch für junge Leute, Familien und Sportler an Attraktivität zu gewinnen – und das mit Erfolg!