Schwarzenegger hat neues tierisches Familienmitglied

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72) hat einen neuen vierbeinigen Freund. Auf Twitter postete der gebürtige Steirer am Dienstag ein Foto, auf dem er neben einem Hund mit schwarz-weißem Fell liegt. „Begrüßt das neueste Familienmitglied, Dutch“, schrieb der 72-Jährige. Er habe ihn nach der Figur benannt, die er im Film „Predator“ spielte. Dutch sei zehn Monate alt und wiege etwa 50 Kilogramm. Er habe „ein wenig Angst vor Lulu“, schrieb der Schauspieler in Anspielung auf seinen Esel, den er als Haustier hält. „Aber sie werden bald beste Freunde sein.“ Neben Lulu und Dutch hat Schwarzenegger auch ein Zwergpony namens Whiskey. Der Bodybuilder, der Schauspieler wurde, später in die Politik ging und Gouverneur von Kalifornien wurde, hat in den Sozialen Medien bereits mehrere Videos von seinen Haustieren gepostet. Zu Beginn der Coronakrise filmte er sich mit ihnen zu Hause, um seine Fans dazu zu ermuntern, die eigenen vier Wände nicht zu verlassen. (Quelle: APA)