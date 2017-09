Sehnsucht nach Harmonie

1 von 6

Erfolg hat, wer den ­Standpunkt seines ­Gegenübers versteht

Kaum ein Thema wird so hitzig, leidenschaftlich, ­kontrovers und teilweise fanatisch diskutiert wie das ­Thema Hundeerziehung. Und das ist auch gut und richtig so – denn jeder, der das tut, verleiht damit seinem größten Wunsch Ausdruck: Ein harmonisches, friedvolles und ­lustvolles Zusammenleben mit seinem Hund zu ermöglichen. Ein Zusammenleben, das beide Seiten glücklich macht. Und deswegen gibt es auch unendlich viele Ansätze und Methoden, die so ziemlich das gesamte Spektrum an möglicher Kommunikation abdecken.

Fast alle Trainingsmethoden besitzen in unseren Augen ­Berechtigung, aber haben keinen Ausschließlichkeitsanspruch. Und weil Schablonen nun mal nicht auf jeden ­passen – ob Mensch oder Hund – und weil vielleicht bestimmte ­Ausschnitte zwar sehr gut passen, andere Teile ­desselben „Systems“ aber eben gar nicht, gibt es immer mehr ­Hundehalter, die sich zwar alle Mühe mit der Erziehung nach einer bestimmten Methode geben, aber trotzdem nicht das erreichen, was sie gerne hätten: ein entspanntes Miteinander mit ihrem Vierbeiner, wo sich der eine auf den anderen verlassen kann. Und genau deswegen liegt uns dieses Thema mit einer ganzheitlichen Betrachtung so am Herzen.