Spaziergängerin in Kärnten von freilaufenden Hunden attackiert

45-Jährige mit Bissverletzungen an Händen ins Klinikum eingeliefert

Grafenstein (APA) – Eine 45 Jahre alte Kärntnerin ist am Dienstag in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) von zwei freilaufenden Hunden angegriffen worden. Laut Polizei war sie mit ihrem sechs Monate alten Dobermann spazieren, als die beiden Hunde sie attackierten und die Frau in die Hände bissen. Sie wurde nach der ärztlichen Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Laut Einschätzung der Frau handelte es sich bei den beiden Hunden, die sie angegriffen hatten, um Huskys oder Malamutes. Die Polizei versucht nun, den Halter der Tiere auszuforschen.