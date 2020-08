Startenor Andrea Bocelli trauert um seine Hündin

Der italienische Startenor Andrea Bocellli hat bei einer Bootstour vor Sardinien seine Hündin Ballina verloren. Das Tier verschwand im Meer des Golfes Aranci im Norden Sardiniens, schreibt Bocelli, der auf Facebook Bilder des Hundes postete. Die Küstenwache Sardinien und lokale Tierschutzverbände, sowie Bademeister auf den Stränden beteiligten sich an der Suche nach dem Hund, die jedoch zu keinen Resultaten führte. Gestern wurde die Suche eingestellt und Bocelli postete auf seiner Facebook-Seite: „(…) Katarina (Ballina, wie wir sie alle nannten) hat frei gelebt, sie war mit ihrer Gnade und ihrer offensichtlichen Schwäche neben uns und schenkte uns viel Liebe und ihre warme, leise, intelligente Präsenz. Wir hatten aber nicht gedacht, sie so früh zu verlieren… Nochmals vielen Dank an euch alle, und an unseren kleinen großen Windhund, der aus seinem Leben (wie jeder Hund) Ausdruck und Modell bedingungsloser Liebe gemacht hat.“ (Quelle: APA / Facebook)