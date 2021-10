Stressfreie Hundebegegnungen: Tipps für entspannte Spaziergänge mit Ihrem Hund

1 of 6

Die Spaziergänge mit unseren Hunden sind grundsätzlich immer eine Freude für Mensch & Hund. Gibt es doch so viel zu entdecken, Ruhe finden im Alltag und in der Natur sein. Wenn nur nicht die anderen Hunde wären, die Radfahrer und Läufer … Hundebegegnungen lassen sich aber auch stressfrei bewältigen.

Für manches Mensch-Hund-Team ist der Spaziergang eine tägliche Herausforderung. Ich blicke ebenfalls auf solche Zeiten zurück, wo jeder Kinderwagen, jeder Jogger und sowieso die anderen Hunde eine Aufregung für meinen Hund wert waren. Kurzzeitig hatte ich überlegt, nur noch nachts spazieren zu gehen, was natürlich nicht die Problematik löst und auch nicht wirklich eine Lösung ist. Dabei dachte ich immer, dass ich super auf einen Hund in meinem Leben vorbereitet bin. Ich hatte mich gut informiert, konnte erste Erfahrungen mit Tierschutzhunden sammeln und habe meinem Freundeskreis ein Loch in den Bauch gefragt. Dann kam mein Hund in die Pubertät …