Hundehalterverband fordert pfotenfreundliche Streumittel auf Gehsteigen

Wien (ÖHV/WUFF) – Der Österreichische Hundehalterverband (ÖHV), die Interessensvertretung der Hundehalter und ihrer Hunde, fordert in einer Presseaussendung die Verwendung von pfotenfreundlichem Streumittel auf Gehsteigen. Städte und Gemeinden werden aufgefordert, bei Gehsteigen auf aggressive Streumittel zu verzichten, die bekanntermaßen durch ihre ätzende Wirkung zu Verletzungen der Pfoten der Hunde führen. In diesem Zusammenhang weist der ÖHV auch darauf hin, dass die Hundeabgabe zweckgebunden sein sollte, was sie leider noch immer nicht ist.