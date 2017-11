Tierisch schöner Advent in der PFOTENHILFE

Adventpunsch genießen und Geschenke für die Liebsten finden

Lochen, 23.11.2017 – Wie jedes Jahr lädt der Tierschutzhof PFOTENHILFE in Lochen (OÖ/nahe Stadt Salzburg) zum traditionellen Adventpunsch. „Während vielerorts bereits in vorweihnachtlicher Stimmung gefeiert und dem Geschenkewahnsinn hinterhergehetzt wird, erinnert die PFOTENHILFE in dieser besinnlichen Zeit an alle Tiere, die unsere Hilfe bitter benötigen“, so PFOTENHILFE-Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Am ersten Adventsonntag, den 3. Dezember hat jeder Tierfreund von 14 bis 16.30 Uhr die Gelegenheit, die Tiere am Tierschutzhof PFOTENHILFE kennenzulernen, sich mit anderen Tierfreunden auszutauschen und bei ruhiger, gemütlicher Lagerfeuerstimmung Punsch und Weihnachtsbäckerei zu genießen. „Und wer seine Liebsten einmal ganz besonders beschenken möchte, hat am ersten Adventsonntag in der PFOTENHILFE Gelegenheit dazu, sich über eine Geschenkpatenschaft beraten zu lassen. Aber auch handgemachte Kleinigkeiten, die von unserer Partnerorganisation ‚Handmade Help‘ angeboten werden und deren Erlös den Straßenhunden in Bosnien zugutekommt“, so Stadler.

Eine Anfahrtsbeschreibung findet man auf www.pfotenhilfe.at