Überfall auf Frauchen – Hund jagt Täter in die Flucht

Nordhorn (WUFF/ ­POL-EL) – Eine 42-jährige Frau ist während des Gassigangs mit ihrem Hund in Nordhorn (Niedersachsen) am Vechte­ufer kurz vor Mitternacht von drei unbekannten Männern angegriffen worden. Im Bereich einer dortigen Warnbarke stieß sie auf die drei Männer, die plötzlich ohne Vorwarnung auf sie einschlugen. Als sie am Boden lag, trat ihr einer der Täter mit dem Fuß ins Gesicht. Der Hund der Frau, ein Australian Shepherd, attackierte daraufhin die Angreifer und konnte sie in die Flucht schlagen. Die Frau konnte sich selbstständig nach Hause begeben und verständigte von dort aus die Polizei. Eine Sofortfahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Die 42-Jährige erlitt eine Platzwunde im Gesicht und musste ärztlich behandelt werden.