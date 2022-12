Urlaub ohne vierbeinigen Liebling? Nicht im Alpenhotel Tyrol!

IHRE AUSZEIT MIT „WAU!“-EFFEKT

Unsere treuen Vierbeiner gehen mit uns durch dick und dünn. Sie sind wie Familienmitglieder und Freunde – unsere „Seelen-Sorger“ und Reisegefährten. In vielen Hotels ist das Übernachten mit Hund gar nicht so einfach. Das Alpenhotel Tyrol geht hier einen anderen Weg: Alle „Pfotenfreunde“ sind herzlich willkommen!

Erholung für Zwei- und Vierbeiner

Nehmen Sie Ihre flauschige Fellnase mit zum wunderschönen Achensee und erleben Sie gemeinsam einen entspannten Urlaub der besonderen Art! Bei Direktbuchung bitte einfach mitanmelden. Für uns ist es wichtig, dass sich alle wohlfühlen und so richtig entspannen.

Roland, Denise und die Crew des Alpenhotel Tyrol behaupten zwar: „Wir sind kein primäres Wellnesshotel, aber die Erholung unserer Gäste hat für uns schon Priorität.“ So begeistern vielseitige Möglichkeiten zum Relaxen und bezaubern Erlebnissaunen mit frechem Design. Zudem sind Ruhe und eine entspannte Atmosphäre als Adults-only-Hotel garantiert.

Claudia und Margit schenken mit ihren magischen Händen noch mehr Genussmomente. Diese Massagen, Bäder und Anwendungen bescheren wahre Glücksgefühle. Auch Ihre vierbeinigen Begleiter werden von Gastgeber Roland bestens umsorgt. Er hat die Hundemassage-Ausbildung absolviert und kümmert sich persönlich um Ihren Liebling.

Gemeinsames Outdoor-Vergnügen

Die traumhafte Tiroler Landschaft lädt zum gemeinsamen Erkunden ein – zu Fuß oder mit einem der hoteleigenen Fahrräder. Einfach an der Rezeption ausleihen – so wie unsere „Croozer Dog“-Anhänger. Ein unvergessliches Erlebnis, wenn Ihr bester Freund den Fahrtwind in vollen Zügen genießt.

Noch mehr Action? Dann leihen Sie sich im Sommer gerne Long- oder Stand-up-Paddle-Boards aus – im Winter wählen Sie zwischen Schneeschuhen, Rennrodeln und Schlitten. Stundenlanger Spaß garantiert! Zusätzlich bieten Hotelpartner weitere sportliche Aktivitäten, sodass wirklich jeder seinen Urlaubspaß erlebt.

Neben regelmäßigen Outdoor-Aktivitäten werden im Alpenhotel Tyrol auch lehrreiche Workshops mit ausgebildeten Trainern angeboten: Iglu-Bau, sicheres Verhalten im alpinen Raum und vieles mehr.

Intensive Bewegung ruft nach Abkühlung. Unser BIO-Naturpool ist hierfür perfekt und auch die Vierbeiner dürfen sich freuen! Seit letzten Sommer begeisterte unser neuer Hundepool am Hotelgelände bereits viele Fellnasen. Für ein kurzes „Abspritzen“ steht Ihnen auch unser Hundewaschplatz zur Verfügung.

Rundum-Sorglos-Service

Beim Herumtoben in herrlicher Natur geht es schnell, dass etwas schmutzig wird. Für Ihren Aktivurlaub mit Hund sind wir im Alpenhotel Tyrol bestens vorbereitet. Unser Waschsalon mit Wasch- und Bügelservice ermöglicht, dass Sie den Urlaub mit Ihrem besten Freund unbeschwert auskosten können.

Und falls Sie doch mal alleine losziehen möchten, dann legen wir Ihnen unseren Hundesitter-Service ans Herz. So können Sie sorgenfrei Ihr Können auf der Kletterwand beweisen, mit Roland eine Runde Golf spielen oder Tandemfliegen.

Wie herrlich! Ein weiches Bett entzückt nach einem erlebnisreichen Urlaubstag jeden. Dabei haben wir auch an die Vierbeiner gedacht und kuschelige Schlafdecken bereitgestellt. Während es sich Herr- und Frauchen mit einem Getränk der hauseigenen Teeküche bequem machen und den Tag mit einem guten Film ausklingen lassen, schmiegt sich auch Ihr Hündchen in sein gemütliches „Nest“. Bei der großen Auswahl von Amazon Prime, Netflix und SKY auf dem Smart-TV gibt es wirklich nichts zu knurren. Auch nicht für Ihren Liebling, der sich über das Hundespielzeug des Hotels freut.

Alle wunderbar satt und glücklich

Bereits der Morgen ist im Alpenhotel Tyrol genussvoll. Unsere legendäre und unverträglichkeitsgerechte „Frühstücksmeile“ lockt mit regionalen BIO-Produkten und herrlichem Kaffeeduft aus den kuscheligen Betten. Für Hunde ist das „Tirol Barf“-Futter in verschiedenen Sorten und ausgezeichneter Tiroler Qualität erhältlich. Das Allerbeste ist, dass Ihre Lieblinge bei uns auch ins Frühstücksrestaurant mitkommen dürfen.

Sie möchten abends gerne auswärts in Pertisau essen? Gerne reservieren wir für Sie! Wenn Sie lieber selber kochen wollen, steht unsere Gästeküche mit Herd, Ofen, Mikrowelle und vielen anderen Utensilien für Sie bereit. Und für den kleinen Hunger zwischendurch sind Leckerlis und Getränke sowie Snack-Automaten im Hotel zu finden.

Fazit? DAS Hundehotel mit „WAU!“-Effekt

Von der Hunde-Willkommens-Überraschung bis hin zum Gassi-Sackerl – wir haben an alles gedacht. Im Alpenhotel Tyrol dürfen Fellnasen aufs Zimmer und die Terrassen, mit zur Liegewiese, ja sogar mit in den Frühstücksraum. Ein einzigartiges Erholungserlebnis für alle – unsere menschlichen und tierischen Freunde.