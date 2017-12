Vierbeiniger Schwarzfahrer im Zug

1 von 1

Fulda/Eichenzell (BPOL-KS/WUFF) – Allein auf Entdeckungstour war ein Alaskan Malamute in einem Zug von Eichenzell nach Fulda. Der Hund war offensichtlich in Eichenzell von zuhause ausgebüxt und alleine zum Bahnhof gelaufen. Dort hat sich das Tier einer Schülergruppe angeschlossen und ist gemeinsam mit dieser in den Zug gestiegen. Die Schüler informierten daraufhin die Polizei in Fulda, welche die zuständigen Kollegen der Bundespolizei verständigten. Im Bahnhof Fulda warteten dann bereits Beamte des Bundespolizeireviers Fulda, nahmen den vierbeinigen Schwarzfahrer in Empfang und brachten ihn zur Wache. Kurz danach holte das Herrchen, ein 25-jähriger Mann, die einjährige Hündin namens Aicha wieder ab. „Das war nicht das erste Mal, dass sie alleine auf Tour ging, aber Zugfahren war Premiere!“, erklärte der Hundehalter der Bundespolizei.