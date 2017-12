Vom Pflegeplatz zum Lebensplatz

1 von 3

Alltagsgeschichte

Durch Zufall erhielt ich die WUFF-Ausgabe von Mai 2017. Der Artikel über den Bearded Collie Einstein (Unser Glück hat zwölf Pfoten) ging mir ganz besonders nahe, da ich damals bei der Abnahme mit dabei war und ich solche ­Zustände eigentlich nur aus dem Fernsehen kannte.

Ich war damals schockiert, in welchem Zustand die Tiere waren, wie sie gehalten wurden und wie verängstigt sie waren. Das Fell war verklebt und zusammengewachsen, sie konnten nicht mehr selbständig gehen, und wir trugen die Tiere zu den Autos. Ein Hund lief in das Haus. Ein Polizist, eine weitere Person und ich durften das Haus betreten und Ausschau nach dem Hund halten. Der Gestank war entsetzlich, Urin-getränkte Tücher, Müll eigentlich unvorstellbar. Einige Hunde liefen einfach in den Wald hinein, und diese konnten wir leider nicht finden.