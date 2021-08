Vorreiter Gemeinde Trofaiach

Die Stadtgemeinde Trofaiach in der Steiermark setzt sich in Zusammenarbeit mit TOBALIE, den ExpertInnen für artgerechte Haustierhaltung, für ein harmonisches Miteinander von BürgerInnen mit und ohne Hund ein. Dafür wurden sie, nach einem umfangreichem Prüfprozess, mit dem Siegel für hundefreundliche Gemeinden ausgezeichnet. Ziel ist es, BürgerInnen mit und ohne Hunde, über die Hundehaltung und den Umgang mit den Vierbeinern aufzuklären, um harmonisch miteinander leben zu können. Dazu stellt Trofaiach künftig eine Reihe an Informationsmaterial zur Verfügung. Schon bei den Jüngsten soll das Kinderbuch, „Ein Tag mit Balu. Hunde verstehen“, zur Bissprävention und Aufklärung dienen.

Basis für die Auszeichnung ist ein eigens erstellter Bericht, welcher die Gegebenheiten vor Ort mit der notwendigen, hundefreundlichen Infrastruktur vergleicht. Ist dieses Verhältnis unproportional, müssen entsprechende Verbesserungsschritte realisiert werden. Zur Hunde-Infrastruktur zählen insbesondere Hundewiesen, Gassisackerlspender, Wasserspender sowie DienstleisterInnen der Branche. Ausreichend Auslauf- und Bewegungsmöglichkeiten für Hunde sind demnach ein wichtiges Kriterium für die positive Beurteilung. (Text: OTS-APA/TOBALIE GmbH | Foto © TOBALIE)