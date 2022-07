Wanderin in Tirol nach Hundebiss vom Gipfel geborgen

Eine 57 Jahre alte deutsche Wanderin musste am 2. Juli 2022 von der Gratelspitze in Brixlegg (Bezirk Kufstein, Tirol) mit dem Hubschrauber geborgen werden. Der Grund war außergewöhnlich: Die Frau war zuvor von ihrem Hund gebissen worden, bekam anhaltende Kreislaufprobleme und konnte nicht mehr absteigen. Die Frau war laut Polizei mit ihrem Mann und dem 13 Jahre alten Hund von der Holzalm aufgestiegen. Im Bereich des Gipfels verfing sich der Hund in der Leine. Dabei sei der Hund in Panik geraten, als die Frau versuchte ihn zu befreien, und hatte die Frau in die Hand gebissen. Sie sei dadurch in eine Art „Schockstarre“ gefallen. Vom Ehemann wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und die Frau nach der Bergung in das Krankenhaus Schwaz geflogen. (Text: APA | Foto: Hoch-Schlicker – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0)