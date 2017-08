Welpe steckte in Rolltreppe fest – Feuerwehreinsatz in Wien

Abdeckung musste demontiert werden

Wien (APA) – Ein kleiner Hund hat sich am Freitagnachmittag in Wien-Döbling so nachhaltig eine Hinterpfote eingeklemmt, dass die Feuerwehr kommen musste, um ihn zu befreien. Schauplatz des Missgeschicks war eine Rolltreppe in der U-Bahnstation Heiligenstadt.

„Um die Kammplatte entfernen zu können, wurden mehrere Schrauben entfernt, was teilweise nur durch Ausbohren möglich war“, berichtete die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung. Nach der Demontage der Abdeckung konnten der junge Hund und seine Besitzer ihren Weg fortsetzen.