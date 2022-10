Welpentransport per Zug in der Steiermark gestoppt

Zwei Italiener sind 20. Oktober 2022 bei einem fragwürdigen Welpentransport in Bruck an der Mur in der Obersteiermark aufgeflogen. Die Männer im Alter von 46 und 49 Jahren hatten zehn etwa neun Wochen alte Hunde in zwei Transportboxen bei sich und reisten per Zug von Wien nach Bologna. Als die Polizei die beiden kontrollieren wollte, versuchten sie zu flüchten. Beamte stellten die Männer aber wenig später, hieß es am Freitag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Es stellte sich heraus, dass die Italiener die Cavalier King-Charles-Spaniel- und Labradoodle-Welpen wohl in der Slowakei geholt und nach Italien bringen wollten. Die Hunde wurden ihnen abgenommen und in die Tierklinik Leoben gebracht. Der Amtstierarzt stellte mehrere Übertretungen fest: So wurden die Welpen etwa in zu kleinen Boxen transportiert. Beide Männer wurden angezeigt. (Quelle: APA)