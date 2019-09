Weltbeste Hundesportler messen sich in Schwechat

WM im Gebrauchshundesport von Mittwoch bis Sonntag im Schwechater Stadion – Actionreiche Disziplinen auch für unerfahrene Zuschauer interessant – Wohl des Hundes im Mittelpunkt

Schwechat-Rannersdorf (APA) – Die besten Gebrauchshundesportler der Welt kämpfen zwischen Mittwoch und Sonntag im Schwechater Rudolph-Tonn-Stadion um den WM-Titel. Insgesamt 146 Starter aus 39 verschiedenen Ländern treten in den drei Disziplinen Fährte, Unterordnung und Schutzdienst gegeneinander an. Auch fünf österreichische Teams aus Hundeführer und Hund gehen an den Start, um sich vor heimischem Publikum zu beweisen.

„Anfang 2017 wurden wir vom Österreichischen Gebrauchshundesport-Verband angesprochen, weil Österreich nominiert worden ist, die Weltmeisterschaft auszutragen. Dann haben wir sofort mit den Planungen begonnen“, erzählte Martin Kruiss, der die Veranstaltung organisiert. Die Zuschauer erwarten fünf spannende Wettkampftage im Stadion, wo zwei der drei Disziplinen ausgetragen werden. Je Disziplin gibt es maximal 100 Punkte zu holen. Weltmeister darf sich nennen, wer am Ende näher an den 300 Punkten ist.

Bei der Unterordnung geht es um Gehorsamsübungen wie „Sitz“, „Platz“ oder das einfache Spazieren nebeneinander. Wichtig ist es hierbei, dass der Hund blitzschnell auf die Kommandos des Hundeführers reagiert. Beim Schutzdienst wird es dann rasant und laut, denn der Hund darf einen sogenannten Scheintäter verfolgen und seine Flucht verhindern, indem er in den Schutzarm aus Jute beißt. Dabei steht das Wohl des Tieres im Mittelpunkt, wird betont.

„Jeder Hund wird von einem Tierarzt begutachtet, ob er wirklich gesund ist, bevor er an den Start geht, damit man ihm solche Leistungen auch zutrauen kann“, sagte Thomas Mostögl, ebenfalls Organisator der Weltmeisterschaft. Die Fährte, bei welcher der Hund auf einem Feld nach kleinen Gegenständen sucht, die rund drei Stunden vorher von einer anderen Person dort platziert worden sind, findet in der näheren Umgebung statt.

Nicht nur Hundeexperten sind eingeladen, sich die WM im Schwechater Stadion täglich ab 7.00 Uhr anzusehen, auch unerfahrene Personen können sich hier das nötige Know-how in der Erziehung und im Umgang mit Hunden holen. Für Kinder gibt es noch einen besonderen Programmpunkt. „Wir haben Schulkinder aus Schwechat eingeladen, die hierherkommen und von unseren Expertinnen beraten werden im Verhalten rund um den Hund“, sagte Mostögl. Am Sonntag sind zudem am frühen Nachmittag einige Polizeihundeführer aus Wien mit ihren Hunden zu Gast, die „zeigen, zu was ein gut trainierter Hund in der Lage ist“.