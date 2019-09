Wie Sie beim Gassigehen die Beziehung stärken

1 of 5

Hunde suchen von Natur aus die Nähe des Menschen. Der Wunsch, sich an uns zu binden, ist ein fester Bestandteil ihres Wesens. Und wenn dieser Wunsch von Anfang an erfüllt wird, ist es ganz leicht, glücklich zusammenzuleben. Eine gute Bindung ist die wichtigste Voraussetzung für ein glückliches Zusammenleben. Wenn Ihr Hund spürt, dass er zu Ihnen gehört, kann er sich auf Neues oder Fremdes einlassen und gemeinsam mit Ihnen die Welt erobern. Hunde und Menschen gehören einfach zusammen.

Hunde wollen mit uns leben und sich an uns binden

Hunde sind unsere ältesten Haustiere. Sie lebten sogar schon mit uns zusammen, lange bevor wir überhaupt sesshaft wurden und in Häusern wohnten. Natürlich kann es die Hoffnung auf leicht zu verschaffende Nahrung gewesen sein, weswegen die ersten Wölfe die Nähe des Menschen suchten. Aber selbst wenn es so war, brachten die Tiere schon damals etwas mit, das vermutlich schnell dazu führte, dass sich eine Beziehung entwickelte, die weit über eine reine Zweckgemeinschaft hinausreichte. Allerdings sind Hunde nicht einfach nur domestizierte Wölfe. Die lange Gemeinschaft mit den Menschen hat aber nicht nur in Bezug auf das Aussehen ihre Spuren hinterlassen. Hunde haben sich unserem Lebensstil nahezu perfekt angepasst. Vor allem aber wollen sie von sich aus mit uns leben und sich an uns binden.