Wiener Haustiere fahren Bolt

Wiener HaustierbesitzerInnen freuen sich über neuen Service: Auf vielfachen Kundenwunsch können mit Bolt Pet Haustiere einfach durch die Stadt gefahren werden. Bolt ist der einzige Mobilitätvermittler in Wien, bei dem das aktuell möglich ist. „Viele unserer KundInnen haben sich diese Kategorie gewünscht“, sagt Farhad Shikhaliyev, Country Manager von Bolt Österreich, „Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir diese Kategorie nun in der App anbieten können.“ Ob in die Arbeit, zu Freunden oder zum Tierarzt – sein Haustier kann man jetzt einfach und bequem mit einem Bolt mitnehmen.

Um eine Fahrt zu buchen, wählt man einfach die Kategorie Bolt Pet aus. „Die neue Option in der Bolt-App wurde am Markt auch schon gut angenommen“, sagt Farhad Shikhaliyev, „Viele TierhalterInnen haben uns schon rückgemeldet, wie froh sie über die Möglichkeit sind. Denn gerade in der Pandemie haben die WienerInnen ihre Liebe zu Haustieren neu entdeckt, womit auch der Mobilitätsbedarf stieg.“

Um eine entspannte Fahrt mit seinem Haustier zu haben, empfiehlt es sich, seinen Hund oder seine Katze angeschnallt in den Beinraum zu nehmen oder sie in einer Transportbox zu tragen. Haustiere abseits von Hund oder Katze müssen auf jeden Fall in einer Transportbox untergebracht werden. Eine Decke oder ein Handtuch helfen, das Auto auch für die nächsten Fahrgäste sauber zu halten und seinem Haustier die Fahrt so gemütlich wie möglich zu gestalten. Insgesamt leben laut dem Wirtschaftskammer-Experten Andreas Popper etwa fünf Millionen Haustiere in Österreich. Darunter führen zwei Millionen Katzen und eine Million Hunde (allein in Wien über 55.000 Hunde) das Ranking als Lieblingstiere der Österreicher an.

Über Bolt

Bolt ist eine europäische Super-App, die 100 Millionen Kunden in 45 Ländern und über 400 Städten in Europa und Afrika hat. Das Unternehmen will den Übergang vom eigenen Auto zur geteilten Mobilität beschleunigen und bietet bessere Alternativen für jeden Anwendungsfall, einschließlich Ride-Hailing, geteilte Autos und Roller sowie Lebensmittellieferungen. (PM Bolt | Foto © Bolt)