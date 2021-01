William und Kate haben einen neuen Hund

Prinz William (38) und seine Frau Kate (39) haben einem Zeitungsbericht zufolge einen neuen Hund. Der acht Monate alte Welpe sei ihnen bereits im vergangenen Jahr von Kates Bruder James Middleton geschenkt worden, berichtete die Zeitung „Mail on Sunday“. Der Kensington-Palast wollte den Bericht am Montag nicht kommentieren. Das Tier, dessen Name zunächst unbekannt blieb, ist demnach der Neffe von Lupo, Kates und Williams ehemaligem Hund, der im November im Alter von neun Jahren gestorben ist. „Der neue Welpe ist entzückend, und die ganze Familie ist von ihm besessen“, zitierte die Zeitung einen Freund von Kate und William. (Quelle: APA)