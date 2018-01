Wo ist Chester …?

1 von 5

Seit zwei Jahren vermisst – Alltagsgeschichte

Durch den Artikel in WUFF 12/2017 (Wenn der Hund für immer wegläuft) ermutigt, erzählt Tanja Kapeller ­ihre ganz persönliche Geschichte und die ihres vermissten Hundes Chester. Man könnte fast sagen, dass Chester unter mysteriösen Umständen verschwunden ist, und das seit zwei Jahren. Tanja Kapeller hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Chester wiederzufinden.

Ich habe damals am 27. Dezember 2013 endlich einen eigenen Hund bekommen. Einen Schäfermischling namens Chester. Damals war er noch 7 Wochen alt, als er bei uns einzog. Chester war immer ein sehr folgsamer und anhänglicher Rüde. Doch dann wurde er 7 Monate alt und die Problemchen begannen. Er wurde verhaltens­auffällig, fing an auf fremde Menschen – speziell Männer – zu reagieren. Nach Rücksprache mit meiner damaligen Trainerin haben wir ihn dann kastrieren lassen. Tja, das war mein größter Fehler, denn das verschlimmerte die ganze Situation noch mehr. Hinzu zu seiner Verhaltensauffälligkeit kam sein ausgeprägter Schutztrieb. Er wollte mich vor allem und jedem beschützen, was natürlich nicht sehr freundlich geschah.