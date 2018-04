Wohnungsbrand nahe Graz: Zwei Bewohner verletzt, Hund verendete

20-Jähriger versuchte Flammen zu löschen

Laßnitzhöhe (APA) – Zwei Bewohner einer Wohnung in Laßnitzhöhe (Bezirk Graz-Umgebung) haben am Dienstag bei einem Brand vermutlich Rauchgasvergiftungen erlitten. Ihr Hund, eine sechs Monate alte Bulldogge, verendete durch den Qualm, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit.

Das Feuer war kurz vor 16.00 Uhr im zweiten Stock des Mehrparteienhauses im Bereich eines Wintergartens ausgebrochen. Der Rauch breitete sich auf die gesamte Wohnung aus. Der 20-jährige Bewohner versuchte noch, die Flammen zu löschen, verletzte sich dabei aber an der Hand. Er sowie eine 20-jährige Frau wurden vorsorglich in das LKH Graz gebracht. 31 Feuerwehrleute löschten die Flammen. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.