Working Borders: Mit Herz und Geschick am Rind

1 of 5

Border Collies, die in der Schafhaltung eingesetzt werden, sind fast schon ein gewohnter Anblick. Border Collies, die am Rind arbeiten, sieht man hierzulande eher selten. Melanie Georg hat ihr Leben der Ausbildung und Zucht solcher Hunde verschrieben. Der Einsatz dieser Hunde erleichtert ihren Alltag in ihrer Landwirtschaft enorm.

Raubkatzenartig schleicht Peach in Richtung der Angus-Rinder. Voller Konzentration ist der durchdringende Blick der Hündin auf die großen Tiere gerichtet, von denen jedes einzelne mehr als das Zwanzigfache ihres Eigengewichts auf die Waage bringt. Dem durchschnittlichen Hundehalter würde sich jetzt wohl der Magen umdrehen und der Schweiß von der Stirn tropfen und er würde versuchen, seinen Hund zu sich zu rufen.