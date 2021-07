Zahnfraktur beim Hund mit einer Nadel prüfen

Beim wilden Toben passiert es: Dem Hund bricht ein Zahn ab. Und jetzt – wann muss man zum Tierarzt? Tierbesitzer und ihre Lieblinge müssen jetzt tapfer sein: Den Handlungsbedarf kann man selbst mit einer Nadel prüfen, die man in den Wurzelkanal einführt. Diesen erkennt man an einem kleinen Löchlein mittig auf der Bruchkante, erläutert Tina Hölscher, Tierärztin von Aktion Tier. Lässt sich die Nadel einführen, ist der Kanal offen und muss direkt in den kommenden Tagen tierärztlich versorgt werden.

Hölscher rät zu dieser Voruntersuchung versierten Besitzern von ruhigen Hunden. Bei zappeligen Tieren sollte man lieber direkt zu einem Profi gehen. Insgesamt gilt laut der Ärztin: Eine solche Zahnfraktur sei kein Notfall, aber die Abklärung sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. (Quelle: APA)