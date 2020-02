Zwei Hunde bei Schwelbrand verendet

In der Wohnung einer 93-jährigen Frau aus Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) war kurz nach Mittag am Freitag (31. Januar) ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Besitzerin der Hunde eilte, als sie den Brand bemerkte, zur Nachbarin, um die Feuerwehr zu verständigen. Die 25 Mann der Feuerwehr Wörgl konnten den Brand schnell löschen, die Frau blieb unverletzt. Für die zwei in der Wohnung verbliebenen Hunde kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie starben aufgrund der starken Rauchentwicklung. Ein überhitzter Toaster dürfte Brandauslöser gewesen sein. (Quelle: APA)